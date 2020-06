Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer prallt gegen Fußgängerin (28.06.2020)

Konstanz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 11.00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in der Fürstenbergstraße und wollte rechts in den Haidelmoosweg abbiegen. Hierbei übersah er eine 44-jährige Fußgängerin, die vom Haidelmoosweg auf den Gehweg der Fürstenbergstraße wollte. Trotz durchgeführter Vollbremsung prallte der Fahrradfahrer gegen die Passantin. Die Frau stürzte nach hinten und zog sich eine Fraktur am linken Arm zu. Vom Rettungsdienst wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

