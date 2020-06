Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter stößt Mann in eine Glaseingangstür (27.06.2020)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Auseinandersetzung, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23.15 Uhr in der Konzilstraße stattgefunden hat. Ein 27-jähriger Mann wartete nach eigenen Angaben vor einem Immobilienbüro, als er von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt wurde. Da er selbst keine hatte, verneinte er dies, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Schließlich stieß der Unbekannte den 27-Jährigen, der dadurch in die Glasscheibe der Eingangstüre fiel. Durch die Zersplitterung der Scheibe erlitt der junge Mann Schnittwunden am Unterarm und der Hand. Der Unbekannte, welcher zu Fuß in Richtung Stadtmitte flüchtete, ist 20-30 Jahre alt, hatte braune kurze Haare. Er trug eine lange Hose und ein schwarzes T-Shirt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder der Polizei Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

