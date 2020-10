Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigte Straßenlaterne

Steffeln (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 11. Oktober 2020 ------------------------------------------------------------

In Steffeln im Mühlenweg wurde am 05.10.2020 festgestellt, dass die Straßenlaterne "Nr.3" (auf Höhe der Hausnummer 5) durch einen bisher unbekannten Verursacher beschädigt wurde. Der Tatzeitraum kann bislang nicht genau eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 800EUR. Die Schäden an der Laterne lassen als Verursacher auf ein Fahrzeug, vermutlich einen LKW, schließen. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und/oder diesen zu melden.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder Verursacher angeben können, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

