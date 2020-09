Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fuß überfahren und vom Unfallort entfernt

Mönchengladbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstag, 25. August, gegen 7:55 Uhr, ist eine 36-jährige Frau auf der Volksgartenstraße in Höhe der Gesamtschule Volksgarten durch ein rückwärtsfahrendes Auto leicht verletzt worden. Ein weißer Smart mit dem Kennzeichen MG-MB ? hielt auf der Schulseite in zweiter Reihe. Als die 36-jährige Fußgängerin gerade dabei war, hinter dem Smart die Fahrbahn zu überqueren, sei das Auto zurückgesetzt worden und sei mit einem Reifen über ihren linken Fuß gefahren. Durch Schreien und Klopfen gegen das Auto habe die Fußgängerin auf sich aufmerksam gemacht. Die Fahrerin des Smart habe die Scheibe heruntergelassen und sich kurz entschuldigt. Dann sei sie aber davongefahren, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Die Fahrerin des weißen Smart folgt beschrieben: ca. 35 bis 45-jährige Frau, dunkler Teint, schulterlange, lockige Haare. Aus dem Fahrzeug soll zuvor ein Kind ausgestiegen sein. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die Fahrerin ein Kind zur Schule gebracht hat.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach 02161-29-0. (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell