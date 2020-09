Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Friseursalon

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in einen Friseursalon auf der Hugo-Preuß-Straße haben die bislang unbekannten Täter die Räumlichkeiten durchwühlt und verwüstet.

Es muss in der Zeit zwischen Sonntag, 16.30 Uhr und Montag, 13.30 Uhr gewesen sein, als die Täter eine Scheibe mit einem Stein einwarfen, um in den Salon zu gelangen. Hier durchwühlten sie sämtliches Mobiliar. Darüber, ob sie etwas stahlen, kann bislang keine konkrete Auskunft gegeben werden. An einer angrenzenden Tür wurden Hebelspuren festgestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige und möglicherweise tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

