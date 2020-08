Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Lkw: Navigationsgeräte gehören zur Beute

Mönchengladbach (ots)

Insbesondere auf Navigationsgeräte, aber auch auf Werkzeugmaschinen hatten es unbekannte Täter abgesehen, die sich in den vergangenen Tagen an Lkw zu schaffen machten.

In der Nacht zum Samstag, 29. August, gab es drei Tatorte in Odenkirchen: Am Klosterhofweg verschwanden aus einem geparkten Lkw gleich drei Navigationsgeräte sowie ein Handy und ein Tablet. Mit einem Stein hatte der Täter die Beifahrerscheibe eingeworfen. An der Duvenstraße war auch die Beifahrerscheibe der Angriffspunkt für den Täter, der das eingebaute Navigationssystem aus einem Lkw entwendete. Auch an der Einruhrstraße war die Scheibe auf der Beifahrerseite des Lkw eingeschlagen worden. In diesem Fall durchwühlte der Täter das Führerhaus, entwendete aber augenscheinlich nichts.

Bereits in der Nacht zum Freitag, 28. August, war in Sasserath an der Rostocker Straße eine Sattelzugmaschine in gleicher Art und Weise angegangen worden. Auch in diesem Fall zerstörte der Täter die rechte Seitenscheibe. Er entwendete eine Box mit Wasserflaschen und ein Ladekabel, ließ das Navigationsgerät aber im Fahrzeug zurück.

In der Nacht zum Sonntag, 30. August, wurde an einem Pritschen-Lkw in Odenkirchen an der Straße Kohrbleiche das Seitenfenster auf der Fahrerseite eingeschlagen. Zwei Werkzeugmaschinen waren in diesem Fall die Beute.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell