POL-MG: Wahlplakate beschädigt: Zeugenhinweis führt auf Spur von vier Verdächtigen

Mönchengladbach (ots)

Im Zusammenhang mit der Beschädigung von Wahlplakaten ermittelt die Polizei Mönchengladbach gegen vier junge Männer im Alter von 18 beziehungsweise 19 Jahren.

Zeugen hatten in der Nacht zum Sonntag, 30. August, gegen 0.45 Uhr in Rheindahlen an der Broicher Straße Personen dabei beobachtet, wie sie mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigten. Die alarmierte Polizei konnte die vier Tatverdächtige stellen, die aber angaben, nichts gemacht zu haben.

Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

