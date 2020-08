Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bewegungsmelder vertreibt Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Es war vermutlich der Bewegungsmelder in einem Garten auf der Johanna-Hölters-Straße, der in der Nacht zu Samstag einen mutmaßlichen Einbrecher dazu bewog, zu flüchten anstatt sich an einer Terrassentür zu schaffen zu machen.

Der Unbekannte kletterte gegen 1.30 Uhr über den Zaun des Grundstückes und ging zu der Garage. Nach kurzer Zeit begab er sich weiter zur Terrasse. Als der Bewegungsmelder anging und den Garten hell erleuchtete, flüchtete der Mann flinken Fußes durch den Garten in unbekannte Richtung.

Da der unbekannte Mann von Anwohnern beobachtet wurde, sucht die Polizei, die erst später am Tag Kenntnis erhielt, mit einer Täterbeschreibung nun nach Zeugen. Er wurde als ca. 25-30 Jahre alter Mann von schlanker Statur und südländischem Typ mit schwarzen schulterlangen Haaren und einem dunklen Vollbart beschrieben. Seine Kleidung, Hose und Oberteil, waren jeweils weit und beigefarben.

Wem ist der mutmaßliche Einbrecher ebenso aufgefallen? Wer kann Angaben machen, die zu der Klärung seiner Identität beitragen könnten? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

