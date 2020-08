Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgänger nach Unfall auf der Hindenburgstraße gesucht: Polizei bittet um Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Unfall am Samstag, 29. August, gegen 12.50 Uhr auf der Hindenburgstraße sucht die Polizei Mönchengladbach nach einem beteiligten Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 69-Jährige mit einem E-Bike und ein 47-Jähriger mit einem Bus der Linie 009 nebeneinander die Hindenburgstraße in Richtung Alter Markt. Plötzlich trat aus dem Außenbereich einer Gastronomie - in Fahrtrichtung gesehen, rechts von der Fahrbahn gelegen - ein Fußgänger auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Fahrradfahrerin wich, um einen Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern, nach links aus und prallte dabei gegen den Bus. Sie wurde von diesem einige Meter weit mitgeschleift, ehe der Bus zum Stillstand kam. Anschließend stürzte die Frau mit dem E-Bike auf die Fahrbahn. Der Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Alter Markt, ohne sich um das Geschehen zu kümmern.

Der gesuchte Mann ist etwa 65 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und untersetzt, trug einen dunkelblauen Blouson und eine blaue Hose und führte eine rote Plastiktasche mit dem Schriftzug NEW mit sich.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

