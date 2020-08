Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwölfjähriger prallt mit Fahrrad gegen Hauswand

Mönchengladbach (ots)

Ein zwölfjähriger Junge ist am Sonntag, 30. August, gegen 13.50 Uhr in Gladbach mit dem Fahrrad verunglückt. Mit schweren Verletzungen musste der Junge zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Junge befuhr mit einem Fahrrad die abschüssige Straße Fliescherberg. Offenbar weil er die Kontrolle über das Fahrrad verlor, überquerte er ungebremst die Lüpertzender Straße, fuhr gegen die Bordsteinkante am gegenüberliegenden Geh- und Radweg und prallte anschließend gegen eine Hauswand. (ds)

