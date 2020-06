Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 20.06.2020 wurde in der Kurfürstenstraße in Ludwigshafen gegen 15:00 Uhr der Fahrer eines sogenannten E-Scooters kontrolliert. Der Fahrer war bereits am Vortag mit seinem Roller (wir berichteten) ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel kontrolliert worden. Auch der daraufhin durchgeführte Drogenvortest verlief erneut positiv. Dem 20-jährigen Fahrer des E-Scooters wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass die sogenannten E-Scooter als Kraftfahrzeuge zählen und somit für die Fahrer bezüglich Alkohol und Drogen die gleichen Regeln und Grenzwerte gelten wie für Autofahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell