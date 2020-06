Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zweimal Sachbeschädigung an PKW in den Stadtteilen Edigheim und Friesenheim - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Am 20.06.20 kam es gegen 00:30 Uhr in der Uhlandstraße zu einer Sachbeschädigung, indem der Täter den Heckscheibenwischer - Schaden ca. 500 Euro - von einem geparkten PKW abriss. Zuvor sollen sich Personen lautstark unterhalten haben. Des Weiteren kam es in der Nacht vom 20.06. auf den 21.06. in der Rheinfeldstraße zu einer weiteren Sachbeschädigung. Hier warf der Täter eine Kanalabdeckung in die Seitenscheibe eines dort geparkten Fahrzeuges. Der Schaden dürfte sich hier auf ca. 300 Euro belaufen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugen, die etwas zu den Taten sagen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-963-2222 entgegen.

