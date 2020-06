Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 19.06.2020, sollte gegen 14:30 Uhr ein Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem dieser an der Kreuzung Lorientallee/Pasadenaallee eine rote Ampel überfahren hatte. Daraufhin versuchte der Fahrer zu flüchten, was ihm allerdings misslang. Der Grund des Fluchtversuchs des 20-jährigen Ludwigshafeners war schnell gefunden. Dieser konnte nicht nur keinen Führerschein für den fahrerlaubnispflichtigen Roller vorweisen, sondern stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Marihuana. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Roller sichergestellt.

