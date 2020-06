Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Rollerdiebe dank aufmerksamem Zeugen gestellt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend wurde in der Palmenstraße ein Peugeot-Roller entwendet. Ein Anwohner konnte beobachten, wie zwei Männer den Roller in einen Transporter geladen hatten. Der Zeuge verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Transporter durch Beamte der Polizei Ludwigshafen kontrolliert werden. In dem Transporter befanden sich drei Männer im Alter von 28 - 48 Jahren aus Frankenthal. Der entwendete Roller jedoch nicht. Alle drei Männer waren stark alkoholisiert. Ihnen wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit, bei dem Fahrer natürlich auch wegen der Trunkenheitsfahrt, auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der entwendete Roller konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen von der Polizei Ludwigshafen schließlich noch aufgefunden werden.

