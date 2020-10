Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Ford Ranger orange gesucht

Bild-Infos

Download

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 18.09.2020 um 11:34 Uhr kam es in Wittlich im Fintenweg 5 zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Rangieren auf dem Parkplatz fuhr ein Pick-up rückwärts gegen ein geparktes Auto. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen auffälligen orangefarbenen Ford Ranger. Der Vorfall wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich unter der 065719260!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Ralf Orth, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter

https://twitter.com/PolizeiWittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell