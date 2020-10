Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Fahrbahn abgekommen

Borken (ots)

Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls ist ein Autofahrer am Mittwoch mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Der 51-jährige Mann aus Dinslaken befuhr gegen 17.30 Uhr die B70. In Höhe des Zubringers zur B67 querte der Wagen die Gegenfahrbahn und landete im Straßengraben. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 6.500 Euro.

