Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ebersweier - Backform in Brand geraten

EbersweierEbersweier (ots)

Eine in Brand geratene Backform aus Plastik rief am Mittwochnachmittag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Diese wurden gegen 17 Uhr alarmiert, da es in einem Wohnhaus in der Straße "Auf dem Hofacker" zu einem Küchenbrand gekommen sein soll. Beim Eintreffen der Wehrleute aus Durbach war das Feuer bereits durch Zeugen gelöscht worden und ein Eingreifen nicht mehr notwendig. Durch die Flammen wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch wurde die Küche in Mitleidenschaft gezogen.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell