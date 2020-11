Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Handfeste Auseinandersetzung

EttenheimEttenheim (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Bahndamm. Zunächst soll dort ein 20-Jähriger gegen 21:50 Uhr mit einer 27-Jährigen in Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll die Frau drei männliche Bekannte hinzu gerufen haben. Einer der bislang unbekannten Männer habe daraufhin einem 17-jährigen Begleiter des 20-Jährigen in das Gesicht gespuckt und diesen geschlagen haben. Ein weiterer der Männer schlug die Autoscheibe des 20-Jährigen ein, ehe sich der Tross von dem Parkplatz entfernte. Während die Hintergründe der Tat noch unklar sind, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

