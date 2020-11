Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Aggressiv und unkooperativ

KehlKehl (ots)

Die genaueren Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern sind bislang noch nicht vollständig geklärt. Laut Schilderungen eines 37-Jährigen soll er am Mittwochabend gegen 23:45 Uhr an seiner Wohnanschrift im Zentrum von Kehl angekommen sein und einen 23 Jahre alten Mann vor dem Hauseingang angetroffen haben. Hierbei bat der Enddreißiger den Mittzwanziger zur Seite zu gehen, um ins Innere des Wohngebäudes zu gelangen. Aus bislang unbekannten Gründen soll hierbei der 23-Jährige seinem Gegenüber unvermittelt mit der Faust gegen die Schulter geschlagen haben. Der Geschlagene und ein hinzugekommener Freund hielten den mutmaßlichen Schläger bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Kehl fest. Bereits bei der Ankunft vor Ort schlug den Polizisten ein äußerst aggressives Verhalten des Mannes entgegen. Den Anweisungen der Gesetzeshüter leistete er keinerlei Folge, sodass es ihnen nur mit großer Kraftanstrengung gelang, den Aggressor zu fixieren und ihn in Handschellen zu legen. Aufgrund einer verweigerten Personalienauskunft und das Fehlen jeglicher Ausweisdokumente, wurde er von den Beamten zur Dienstelle Kehl verbracht. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte er auch hierbei keinerlei Kooperationsverhalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

