Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schlauch bringt Radfahrerin zu Fall

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 51-jährige Radfahrerin in Bocholt zugezogen. Sie war auf dem Radweg der Straße Westend aus Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe einer Bäckerei hatte ein 43-jähriger Schüttorfer einen Schlauch gelegt, um diese mit Mehl zu beliefern. Dieses Hindernis sah die Bocholterin zu spät, bremste stark und kam dadurch zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Einen Hinweis auf die "Gefahrenstelle" hatte der Schüttorfer nicht aufgestellt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell