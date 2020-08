Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrer fällt auf

Ohne Licht, aber mit verbotenen Substanzen war eine 34-Jährige mit ihrem Fahrrad in Ahaus unterwegs. Gegen 00.30 Uhr am Dienstagmorgen bemerkten Polizeibeamte die Ahauserin auf der Tembrinkstraße und hielten sie an. Starker Marihuanageruch veranlasste die Beamten genauer hinzusehen. In der Handtasche fanden sie schließlich ein Tütchen mit einer geringen Menge Cannabis. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Licht musste die Radfahrerin bei ihrer Weiterfahrt einschalten.

