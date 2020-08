Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Anstand Fehlanzeige

Mann uriniert gegen Kircheneingang

Rhede (ots)

Am Samstagabend hielten sich zahlreiche Besucher der "Rheder Terrasse" auf dem Platz im Bereich der Kirche auf, als gegen 23.50 Uhr ein 42-jähriger Mann im Haupteingangsbereich der Kirche urinierte. Dieses wurde, aufgrund der durch einige Stufen erhöhten Position, durch viele Besucher gesehen und mit einem Pfeifkonzert quittiert. Der Mann setzte sich anschließend wieder an seinen Platz und wurde dort durch einen Polizeibeamten, der in seiner Freizeit anwesend war, auf sein Verhalten angesprochen. Gegen den völlig uneinsichtigen Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

