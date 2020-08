Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrzeuge in Brand gesetzt

Gronau (ots)

Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro verursachten ein oder mehrere Brandstifter in Gronau. Unbekannte setzten in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwei Fahrzeuge in Brand. Ein Auto stand auf der "Kircheninsel", das zweite an der Hörster Straße. Dort schlugen die Flammen auf einen weiteren Wagen über. Ein Zeuge bemerkte gegen 04.40 Uhr die brennenden Autos. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

