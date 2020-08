Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Nachtrag zu tödlichem Verkehrsunfall

Zeugin gesucht

Bocholt-Liedern (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstag, dem 30.07.2020, gegen 15.00 Uhr an der Einmündung Liederner Ringstraße/Liederner Höfgraben ein schwerer Verkehrsunfall, infolgedessen eine 80-jährige Frau verstarb.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand erschien unmittelbar nach dem Zusammenstoß eine Frau an der Unfallstelle und bot ihre Hilfe an. Die Personalien dieser möglichen Zeugin sind nicht bekannt. Die ca. 30 - 40 Jahre alte Frau wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

