Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Trickdiebstahl scheitert

Rhede (ots)

Am Montag verließ ein Senior aus Rhede gegen 12.15 Uhr die Volksbank am Gildekamp und begab sich zu seinem Auto. Vermutlich hatte ein noch unbekannter Täter den Bereich beobachtet und den auf eine Gehhilfe angewiesen Rheder als Opfer ausgesucht. Er sprach den Rheder an, als dieser gerade im Auto saß, und bat diesen um einen Geldwechsel. Als der hilfsbereite Senior seine Geldbörse hervorholte, griff der Täter nach dieser. Der Diebstahl scheiterte, weil die Geldbörse in diesem Moment in den Fußraum fiel. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 bis 30 Jahre alt, kurze Haare, gepflegtes Äußeres, vermutlich deutscher Herkunft mit dunklem Teint. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

