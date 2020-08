Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Versuchter Anhängerdiebstahl

Heek (ots)

Am Samstag stellte ein Heeker seinen Pkw-Anhänger der Marke Saris gegen 08.00 Uhr auf dem Marktplatz ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Am Montagmorgen stellte er gegen 08.00 Uhr fest, dass unbekannte Täter das Schloss aufgebrochen hatten. Neben dem Schloss lag auch eine blaue Taucherbrille auf dem Boden, die den Tätern zuzurechnen ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

