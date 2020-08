Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Eine Delle im Kotflügel hat ein Unbekannter am Montag in Bocholt hinterlassen. Die Geschädigte hatte ihre schwarze Limousine der Marke BMW gegen 05.55 Uhr auf einem Betriebsparkplatz an der Straße "Am Schlavenhorst" abgestellt. Gegen 16.15 Uhr bemerkte sie den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro am vorderen rechten Radkasten. Das Verkehrskommissariat Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell