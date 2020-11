Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

KehlKehl (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Straße "Am Sundheimer Fort" hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 18:30 Uhr soll der Ladendetektiv einen 24-Jährigen dabei beobachtet haben, wie er mehrere Packungen Zigaretten entwendete und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Waren bezahlt zu haben. Beim Verlassen des Discounters sprach er den jungen Mann auf sein Handeln an. Dieser flüchtete nach einem kurzen Gespräch in Richtung Hauptausgang, soll jedoch von einer weiteren Mitarbeiterin durch ein gestelltes Bein gestoppt worden und zu Sturz gekommen sein. Daraufhin habe der Detektiv nach seiner Tasche gegriffen, in der sich sein Personalausweis und sein Mobiltelefon befanden. Der mutmaßliche Langfinger riss sich gewaltsam von ihm los, stieß ihn zur Seite und verließ die Örtlichkeit in Richtung Kehler Innenstadt. Hierbei verlor er mehrere der entwendeten Zigarettenpackungen. Die 47-jährige Mitarbeiterin zog sich durch den Vorfall leichte Verletzungen zu. Ein Strafverfahren gegen den 24-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls konnte mittels des erlangten Personalausweises eingeleitet werden. /eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell