Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auf frischer Tat ertappt

LahrLahr (ots)

Beamten des Polizeireviers Lahr gelang es am frühen Donnerstagmorgen einem mutmaßlichen Einbrecher das Handwerk zu legen und diesen festzunehmen. Der Mitarbeiter eines Supermarkts in der Offenburger Straße meldete gegen 5:20 Uhr über den Notruf, dass dort in ein Warenlager eingebrochen wird. Daraufhin begaben sich umgehend mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Lahr zu der Örtlichkeit und durchsuchten anschließend das Warenlager. Hierbei entdeckten die Ordnungshüter den Verdächtigen dabei, wie er sich hinter mehreren Kartons zu verstecken versuchte. Der 38-jährige Mann wurde darauf umgehend festgenommen. Diverse Gegenstände waren durch ihn bereits zum Abtransport bereit gestellt worden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten im Rucksack des 38-Jährigen neben einem Messer auch eine Schreckschusspistole und Betäubungsmittel auf. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Diebstahls mit Waffen.

