POL-KN: (Oberndorf/ Landkreis Rottweil) Ausgebüchstes Kleinkind 12.10.2020

Glücklicherweise sind Beamte des Polizeireviers Oberndorf während der Streifenfahrt auf ein zweijähriges Kind in der Graubenstraße aufmerksam geworden. Wie sich später herausstellte, hatte der kleine Junge in einem unbeaufsichtigten Moment die Haustür geöffnet und das Haus verlassen. Die Mutter, die bereits auf der Suche nach dem kleinen "Ausbrecher" war, war den Beamten sehr dankbar und nahm dankend ihren Sohn in die Arme.

