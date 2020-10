Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Landkreis Tuttlingen) Dunkel gekleidete Person im Garten (12.10.2020)

Gosheim (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin hat am Montag kurz vor Mitternacht in der Hörnlestraße bei ihrem Nachbarn im Garten eine dunkel gekleidete Person beobachtet, welche um das Haus schlich. Nachdem die Nachbarin das Licht im Außenbereich einschaltete, verschwand die Person in Richtung Gehrenstraße. Möglicherweise hatte die Dame einen Einbruch verhindert.

