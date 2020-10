Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Unfallflucht in der Höristraße -Zeugen gesucht-

Radolfzell am Bodensee (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Höristraße in Radolfzell zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten BMW. Die Stoßstange des geparkten Pkw wurde hierbei stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000EUR.

Die Polizei sucht zum beschriebenen Sachverhalt Zeugen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich auf dem Polizeirevier Radolfzell Tel. 07732 95066 0 zu melden.

