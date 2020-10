Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Unfallflucht in Stockach von Zeugin beobachtet

Stockach (ots)

Am gestrigen Montag gegen 15.00 Uhr, ist es in Stockach zu einer Unfallflucht gekommen. Eine Passat-Fahrerin kollidierte beim Ausparken mit einem geparkten VW Up und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete diesen Vorgang, merkte sich das Kennzeichen des Passats und teilte den Vorfall der Up-Fahrerin mit. Diese informierte die Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen hat.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1013

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell