Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruch...

Koblenz (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 16.08.2020, in ein Lotto-Geschäft in der Andernacher Straße, hier in Koblenz einzubrechen. Mit einem schweren Kanaldeckel wurde versucht die Eingangstür einzuwerfen. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden an der Tür. Ins Gebäudeinnere gelangten die oder der Täter nicht. Vermutlich kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr zu dem Einbruchversuch. Wer Hinweise zur Tat oder Täter geben kann, sollte sich mit der Polizei Koblenz unter der 0261 103-0 in Verbindung setzen.

[Kontaktüberschrift]

[Kontaktinformation]

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell