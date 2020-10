Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Moos, Radolfzell (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr ist es auf der Kreisstraße von Bohlingen in Richtung Bankholzen zu einem Unfall gekommen. Der 27-jährige Fahrer eines Daimler-Benz geriet in einer Linkskurve auf den Grünstreifen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Erst in einem Gemüsefeld kam der Pkw zum Stehen. Um das Auto zu bergen, rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen an. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000EUR.

