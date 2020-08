Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - ein Auslieferungsfahrer kümmerte sich nicht um die verletzte Fahrradfahrerin - trotz Geste weitergefahren - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

Am Mittwochnachmittag, 12.08.2020, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen 14:30 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines gelben DHL Kastenwagens von der Schloßstraße kommend, nach rechts in den Mühlenweg abzubiegen. Zu dieser Zeit wollte eine 79-jährige Fahrradfahrerin den Mühlenweg von der Schloßstraße kommend, in Richtung Alter Markt überqueren. Der Fahrer des Kastenwagens übersah die Radfahrerin, die den Abbiegevorgang rechtzeitig bemerkte und abbremste. Hierdurch kam sie jedoch ins Straucheln und stürzte zu Boden. Der Führer des Klein-LKW machte noch eine entschuldigende Geste, setzte seine Fahrt aber unbeirrt fort. Er wird mit einem Alter von 25 - 30 Jahren und mittelblonden, kurzen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Verkehrsunfalls mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung setzen.

