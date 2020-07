Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 24.07.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Voerde alarmiert. An der Einsatzstelle war ein PKW und ein Krad verunfallt, dabei wurde eine Person leicht verletzt und musste rettungsdienstlich versorgt werden. Die Einsatzkräfte klemmten die Fahrzeugbatterien ab, stumpften die ausgelaufenen Betriebsmittel mit Ölbindemittel ab und stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Verkehrsregelnde Maßnahmen wurden durch die Polizei getätigt. Die Feuerwehr sicherte den Bereich durch das Aufstellen von Warnschildern. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug an der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises war mit einem Rettungswagen vor Ort. Der Einsatz konnte für die 7 Einsatzkräfte um 20:35 Uhr beendet werden.

