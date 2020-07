Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Zu einer Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet, nahe der Heilenbecker Straße wurde die Feuerwehr Ennepetal am Dienstag, den 21.07.2020, um 11:53 Uhr alarmiert. Es brannten ca. 5 Quadratmeter Unterholz in einem Steilhang des Waldes. Ein Trupp wurde mit speziellem Waldbrandequipment und Löschrucksäcken ausgestattet und konnte das Feuer soweit unter Kontrolle bringen, bis eine Schlauchleitung in den Wald verlegt war. Das Feuer wurde mit ca. 1100 Litern Wasser gelöscht. Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen und die Polizei eingesetzt. Während des Einsatzes war die Heilenbecker Straße voll gesperrt. Der Einsatz war für die Feuerwehr Ennepetal um 13:15 Uhr beendet.

Im direkten Anschluss wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal in die Kantstraße alarmiert. Aufgrund gehäufter Rettungsdiensteinsätze musste die Feuerwehr zur medizinischen Erstversorgung ausrücken. Der Patient wurde erstversorgt und dem alarmierten Rettungswagen übergeben. Der Einsatz endete für die 4 Einsatzkräfte um 13:33 Uhr.

Um 14:48 Uhr wurde erneut das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer medizinischen Erstversorgung in die Kirchstraße alarmiert. Die 4 Einsatzkräfte versorgten einen Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und konnten ihren Einsatz um 15:20 Uhr beenden.

