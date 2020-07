Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brennende Altpapiertonne in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Sonntag den 19.07.2020 wurde die Feuerwehr um 3:39 Uhr in die Brinker Straße gerufen. Hier brannte vor einem Mehrfamilien-Haus eine Altpapiertonne in voller Ausdehnung. Aufgrund der geöffneten Fenster zog der Brandrauch in die Wohnungen und in den Treppenraum. Die Tonne wurde abgelöscht und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht und alle betroffenen Bereiche kontrolliert. Danach konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt im Rahmen dieses Brandereignisses. Der Einsatz endete für die Feuerwehr Ennepetal um 4:36 Uhr.

