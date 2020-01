Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auto gestohlen

Recklinghausen (ots)

Einen weißen Citroen Jumper haben Unbekannte am Sonntag zwischen 22.30 h und 23.15 h gestohlen. Der Wagen mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen stand geparkt an der Baumstraße. In dem Fahrzeug waren noch Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

