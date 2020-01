Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Schlägerei vor Kneipe

Recklinghausen (ots)

In einer Gaststätte an der Lippestraße haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02.35 h drei Männer den Gastwirt und dessen Frau geschlagen. Zuvor sollten die Männer aus der Kneipe verwiesen worden, weil sie drinnen rauchen wollten. Es kam zu einem Gerangel, bis einer aus dem Trio mit einer Gehhilfe zuschlug und stieß. Die beiden anderen schlugen mit Fäusten um sich. Der 62-jährige Gastwirt wurde leicht verletzt und wurde vor Ort behandelt, die Frau blieb unverletzt. Das Trio flüchtete in Richtung Westuferpark, bevor die Polizei eintraf. Trotz Fahndung konnten sie entkommen. Die Drei werden wie folgt beschrieben: 1. Person: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,80 m, stämmige Statur, dunkle, kurze Haare, weißes Shirt, dunkle Jacke, dunkle Jogginghose, trug eine Schiene am linken Bein 2. Person: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,80 m, korpulente Statur, dunkle, kurze Haare, weißes Shirt, dunkle Jacke 3. Person: ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, lichtes, kurzes, dunkles Haar, dunkle Bekleidung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

