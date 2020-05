Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Böschungsbrand

Mönchengladbach-Wickrath, 21.05.2020, 18:10 Uhr, Am Klingelsberg/Dahler Weg (ots)

Am frühen Abend wurde die Leitstelle der Feuerwehr informiert, dass an der Straße "Am Klingelsberg" in Wickrath, an der dortigen Bahnlinie nach Aachen, die Böschung brennen sollte. Die ersteintreffenden Kräfte der Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr fanden eine 25 m² große Fläche vor, die aus unbekannter Ursache in Brand geraten war. Mit dem auf dem Fahrzeug mitgeführten Löschwasser konnte das Feuer gelöscht werden. Die Bahnstrecke wurde kurzzeitig für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr, ein Tanklöschfahrzeug der Einheit Hardt und die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

