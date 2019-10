Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, weißen Ford Focus an der Industriestraße. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Datteln

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer an einem schwarzen BMW 5er Baureihe. Das Auto war zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag an der Regerstraße geparkt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Audi A4 am Bosslerweg. An dem Fahrzeug entstand 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Bottrop

4.000 Euro Sachschaden hinterließ ein flüchtiger Fahrzeugführer an einem Sattelauflieger. Der Auflieger stand am Dienstagmorgen an der Weusterstraße auf einem Lkw-Parkplatz. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Marl

Am Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, grauen Dacia Sandero an der Werrastraße, auf einem Firmenparkplatz. An der linken Fahrzeugseite sind Kratzer zu erkennen, außerdem wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Dorsten

In der Nacht zu Dienstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw auf dem Pendlerparkplatz am Europaplatz. Der Stoßfänger und der Kotflügel vorne links sind beschädigt worden. Der Schaden an dem grauen Mercedes (A-Klasse) wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Um Hinweise bitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

