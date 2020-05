Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Mönchengladbach Rheydt, 21.05.2020, 13:53 Uhr, Friedrich-Ebert-Straße (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Hier war ein PKW aus unbekannter Ursache in zwei parkende PKW am Straßenrand geprallt. Durch den Aufprall wurden diese zwei PKW in ein Baugerüst geschoben, so dass einige Verstrebungen und Stützen des Gerüstes verbogen waren. Nach Begutachtung des hinzugerufenen zuständigen Gerüstbauunternehmens konnte aber Entwarnung gegeben werden. Ein akute Einsturzgefahr bestand nicht. Die alleinige Insassin des Unfallfahrzeuges wurde bei diesem Unfall leicht verletzt. Sie wurde durch den Notarzt gesichtet und vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Weitergehende Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), eine Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Erik Gribkowski

