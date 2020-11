Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verfolgungsfahrt

Nachtragsmeldung

Zeugen gesucht

OffenburgOffenburg (ots)

Nach einer waghalsigen Flucht vor einer Polizeikontrolle am Mittwochnachmittag im Bereich der Otto-Hahn-Straße sind die ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Verkehrsteilnehmern, die möglicherweis durch das Fahrverhalten des 23 Jahre alten Fahrers gefährdet wurden. Wie bereits berichtet, endete die gefährliche Fahrt an einer Böschung, wobei der BMW auf ein etwa vier Meter tiefer gelegenes Firmengrundstück stürzte. Der 23-Jährige dürfte unter Drogeneinfluss gestanden haben und musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Ferner ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte den BMW unbefugt in Gebrauch. Bei dem sichergestellten Rauschgift handelte es sich um mehrere Gramm Marihuana. Während den Maßnahmen am Unfallort kehrte der zunächst flüchtige Beifahrer freiwillig zur Unfallstelle zurück und stellte sich den Einsatzkräften der Polizei. Sowohl der 18-Jährige Mitfahrer, als auch der fünf Jahre ältere Lenker des BMW trugen bei der Aktion leichte Verletzungen davon. Für die Instandsetzung des Wagens müssen rund 2.500 Euro aufgebracht werden - der Schaden auf dem Firmengelände dürfte in etwa in der gleichen Größenordnung liegen. Den Fahrzeugfahrer erwarten nun eine ganze Palette an Anzeigen. Möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 bei den Ermittlern des Verkehrsdienstes Offenburg.

/sb

Ursprungsmeldung vom 18.11.2020, 17:07 Uhr

Offenburg - Verfolgungsfahrt

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg gipfelte im Verlauf des heutigen Nachmittags in einer Verfolgungsfahrt. Nach derzeitigem Sachstand wollten die Ermittler kurz nach 16 Uhr zwei in einem BMW befindliche junge Männer genauer unter die Lupe nehmen. Daraufhin stieg der Fahrer in die Eisen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit entlang der Otto-Hahn-Straße. Im weiteren Verlauf führte die waghalsige Fahrt über einen größeren Parkplatz eines Supermarktes und von dort aus über einen Radweg zum Kreisverkehr auf Höhe der Straße "Im Drachenacker". Dort ist der Fluchtfahrer entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisel eingekehrt, hat eine Verkehrsinsel und einen Radweg überfahren und ist letztlich in einer Böschung verunglückt. Von hier aus suchten die zwei Männer fußläufig das Weite. Einer der beiden konnte kurz darauf gestellt werden. Er führte nach ersten Ermittlungen Rauschgift mit sich, welches sichergestellt wurde. Die Suche nach seinem Komplizen dauert derzeit an. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

/ya

