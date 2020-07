Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aufmerksame Zeugen beobachten Unfallflucht (25.07.2020)

St. Georgen (ots)

Schnell aufklären konnte die Polizei am gestrigen Montagvormittag gegen 10.30 Uhr eine Unfallflucht in der Sommerauer Straße. Ein 91-Jähriger Mercedes-Fahrer stieß beim Ausparken gegen einen geparkten Mini Cooper und schob diesen ein Stück weit auf einen Gehweg. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, verließ der Mann die Unfallstelle. Zwei aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers, den die Polizei kurz darauf ermittelte. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

