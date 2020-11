Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Radler nach Kollision mit Traktor schwer verletzt

Achern, WagshurstAchern, Wagshurst (ots)

Ein 71 Jahre alter Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag nach einer Kollision mit einem Traktor schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Ortenau Klinikum Offenburg geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 58 Jahre alter Lenker des landwirtschaftlichen Gefährts gegen 16:10 Uhr auf einem Wirtschaftsweg unweit des Regulierwerks in Richtung Wehrwärtergehöft unterwegs. Möglicherweise wurde er hierbei von der tiefstehenden Sonne geblendet, sodass er in einer leichten Linkskurve an den linken Fahrbahnrand geriet und dort mit einem entgegenkommenden Radler zusammenstieß. Durch den Zusammenprall fiel der 71-Jährige mit seinem Fahrrad eine Böschung hinunter und blieb dort schwer verletzt liegen. Der Sachschaden wird von den unfallaufnehmenden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf etwa 500 Euro beziffert.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell