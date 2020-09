Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (22.09.2020) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Königstraße Sportbekleidung gestohlen zu haben. Ein 58 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen wie dieser gegen 19.15 Uhr den Laden betrat und mit mehreren Kleidungsstücken eine Umkleidekabine aufsuchte. Er verließ die Kabine jedoch nur mit einem Teil, welches er in die Auslage zurücklegte. Noch vor Verlassen des Geschäfts sprach ihn der Detektiv an und entdeckte im Rucksack des Mannes zwei T-Shirts sowie eine Jogginghose. Die Ermittlungen der alarmierten Polizei ergaben, dass der Mann offenbar durch Ladendiebstähle seinen Lebensunterhalt finanziert. Der afghanische Tatverdächtige wird im Laufe des Tages (23.09.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell