Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jährigen geschlagen und bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Dienstagabend (22.09.2020) einen 20 Jahre alten Mann zunächst in einer Stadtbahn geschlagen und anschließend in der Kirchheimer Straße bedroht und beraubt. Der 20-Jährige saß in einer Stadtbahn der Linie U7 Richtung Ostfildern, als der Unbekannte gegen 23.30 Uhr an der Haltestelle Ruhbank einstieg, auf den 20-Jährigen zuging und Geld von ihm forderte. Während des Streits ohrfeigte der Unbekannte den Fahrgast und forderte ihn auf, Bargeld an einer Bank abzuheben. Die beiden stiegen daraufhin in Sillenbuch aus und gingen zu einem nahegelegenen Bankautomaten. Nachdem eine Geldabhebung aufgrund unzureichender Deckung scheiterte, schlug der Unbekannte dem 20-Jährigen ins Gesicht und bedrohte ihn, bevor er dessen EC-Karte und Personalausweis an sich nahm und flüchtete. Der Unbekannte soll etwa 17 bis 20 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein. Er trug eine graue Jacke, eine Jeans und schwarze Schuhe. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Rauschgiftgeschäft in der Vergangenheit der Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein. Zeugen werden geben, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

