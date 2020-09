Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Überfällen auf Prostituierte drei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (21.09.2020) drei Männer im Alter von 18, 31 und 34 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in mindestens neun Fällen Prostituierte überfallen und bestohlen zu haben. Die Vorgehensweise der Tatverdächtigen war in allen bisher bekannten Fällen ähnlich. So suchten die Männer über Online-Inserate Kontakt zu Prostituierten und verabredeten sich mit diesen in Hotelzimmern oder in deren Wohnungen. Vor Ort gaben sich die Männer als zivile Polizeibeamte aus, zeigten hierfür falsche Dienstmarken vor und durchsuchten dabei, in den meisten Fällen auch mit Gewalt, die Zimmer der Frauen. Dabei hatten es die Männer offenbar auf Mobiltelefone und Bargeld abgesehen. Im Zeitraum vom 03.09.2020 bis 05.09.2020 sollen die Männer vier Taten in Stuttgart verübt haben. So schlugen sie am 03.09.2020 offenbar in einem Hotel an der Waiblinger Straße gleich zweimal zu. In einem Zimmer überfielen die Männer mutmaßlich eine 27 Jahre alte Prostituierte. Der 34-Jährige riss der Frau ihr Handy sowie ihren Geldbeutel mit mehreren Tausend Euro Bargeld aus den Händen. In einem weiteren Zimmer versuchten die Männer offenbar eine 21-Jährige zu überfallen. Die Frau wehrte sich jedoch, sodass die Tatverdächtigen ohne Beute die Flucht ergriffen. Am 05.09.2020 verübte das Trio offenbar einen Diebstahl in einer Wohnung am Mailänder Platz. Dort hatten sich die Männer mit zwei 26 und 28 Jahre alten Prostituierten verabredet und gaben sich auch in diesem Fall als Polizeibeamte aus. Unter diesem Vorwand durchsuchten sie die Wohnung der beiden Frauen und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld sowie mehrere Telefone. Außerdem stehen die Tatverdächtigen im Verdacht, noch am selben Abend eine 29 Jahre alte Prostituierte an der Möhringer Straße überfallen zu haben (siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 07.09.2020). Intensive Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Krone" führten Kriminalbeamte auf die Spur der Männer, die offenbar bundesweit agierten. So stehen sie im Verdacht, jeweils auch Taten in Trier, Heidelberg, Heppenheim, Ulm und Neu-Ulm begangen zu haben. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen das Trio am Montagabend in Köln fest. Die Kriminalbeamten gehen derzeit davon aus, dass die Männer in einem Kölner Hostel Kontakt zu einer weiteren Prostituierten hatten. Ob es dort zu einem Überfall kam, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei zwei Durchsuchungen in Ludwigshafen und Mannheim entdeckten die Beamten umfangreiches Beweismaterial und stellten dieses sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die drei rumänischen Tatverdächtigen am Dienstag (22.09.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass noch weitere Frauen von den Männern überfallen und bestohlen worden sind. Zeugen oder weitere betroffene Frauen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

